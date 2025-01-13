Южноуральская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий

На дорогах возможна гололедица

На территории Челябинской области в ближайшие дни ожидаются заморозки, температура опустится до минус 25 градусов, местами будет идти снег, на дорогах возможно образование гололедицы, передает южноуральская Госавтоинспекция со ссылкой на синоптиков.

В ведомстве напомнили, что в условиях гололедицы необходимо обращать особое внимание на дистанцию и скорость движения автомобиля, обязательно включать на трассе ближний свет и противотуманные фары, в метель добавлять «аварийку».

Останавливаться на обочине при сильных осадках не рекомендуется — лучше найти более безопасное место, например на стоянке у кафе или гостиницы, на АЗС.

В случае непредвиденных ситуаций в пути водители могут обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

О точности прогнозов и способах прогнозирования погоды ИА «Первое областное» писало здесь.