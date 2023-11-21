Южноуральская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы из‑за непогоды

Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения

В Челябинской области личный состав ГИБДД переведен на усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погоды и дорожной обстановки. Госавтоинспекция круглосуточно следит за ситуацией на дороге и взаимодействует с экстренными службами для обеспечения безопасности движения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ведомства.

Инспекторы также напоминают об осторожности водителям и пешеходам.

«Резкая перемена метеоусловий создает дополнительные риски на дорогах и требует от всех участников дорожного движения повышенной бдительности. Водителям следует внимательнее отнестись к выбору скоростного режима, ориентируясь не только на разрешенные значения, но и на реальные дорожные условия: трафик, видимость, осадки, состояние дорожного покрытия. Пешеходам особенно важно в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по переходу, убедившись, что все вас заметили и пропускают»,— говорят в ГИБДД.

Добавим, все экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения. При возникновении трудностей в пути звоните 112.