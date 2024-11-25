Южноуральская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы из-за мороза

В ночь на 26 ноября столбики термометров упадут до минус 19-ти

Личный состав Госавтоинспекции Челябинской области переведен на усиленный режим работы в связи с неблагоприятным прогнозом, сегодня ночью столбики термометров опустятся до минус 19-ти, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения. При возникновении затруднительных ситуаций в пути можно обратиться к ближайшему экипажу или позвонить единую диспетчерскую службу по телефону 112 либо дежурную часть полиции по телефону 02 (102)», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция также выдала список рекомендаций, которые помогут избежать ДТП:

• подготовьте свой автомобиль (убедитесь в исправности аккумулятора, системы отопления и охлаждения салона, проверьте уровень антифриза и масла; смените резину)

• помните о соблюдении дистанции (расстояние до движущегося впереди автомобиля должно быть в два раза больше, чем летом)

• избегайте резкого торможения в поворотах (на обледенелой и заснеженной дороге такой маневр может привести к резкому заносу)

• включайте фары и противотуманные фонари

• снижайте скорость в условиях недостаточной видимости и при приближении к пешеходному переходу

• держите в багажнике лопату, соль или песок, а также набор для первой помощи

По возможности воздержитесь от выезда на загородные трассы и учитывайте информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута.