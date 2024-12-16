Южноуральцы приняли участие в форуме «Россия — время команд»

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялся Всероссийский управленческий форум «Россия — время команд»

В мероприятии приняли участие 700 управленцев из России и 10 стран мира. Челябинскую область представляла команда Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников».

На протяжении двух дней участники форума обсуждали различные аспекты управления командами и сообществами, обменивались мнениями о культурных кодах и современных тенденциях. Всего желание принять участие в форуме изъявили 2470 человек. В итоге были отобраны около 140 команд, представляющих государственный сектор, общественные организации, военную отрасль, производство, науку, культуру, спорт, образование, а также федеральные руководители и топовые эксперты-практики. География участников охватила всю страну, включая представителей 48 регионов России и 10 зарубежных стран, таких как Китай, Беларусь, Сербия, Колумбия и другие.

Исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин в своем приветственном слове подчеркнул, что миссия «Сенежа» заключается в укреплении сильных людей и служении тем, кто служит России. В условиях информационной войны он призвал основываться на духовных, традиционных и национальных ценностях, строить будущее, опираясь на прошлое, и отметил, что самая важная команда — это семья.

Челябинскую область на форуме представила команда Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». Эта площадка объединяет молодое поколение руководителей и собственников промышленных предприятий России, обеспечивая доступ к лучшим практикам, образовательным ресурсам и инструментам модернизации.

«Форум стал для нас не только площадкой для обмена опытом, но и источником энергии для реализации смелых замыслов. В условиях быстрых перемен сила команды и взаимное доверие становятся ключом к успеху. Обмен опытом с участниками форума позволил лучше понять текущие тенденции и вызовы, стоящие перед индустриальным сектором», — отметила член Клуба молодых промышленников Челябинской области Дарья Пашкова.

В программе форума были представлены мастер-классы и интенсивы по 150 управленческим практикам, стендовые кейс-сессии от партнеров и сессии по целеполаганию с представителями отраслевых команд. Ключевые темы включали оценку эффективности команд, организацию коммуникации, взаимодействие с другими отраслями, антропологию команд, кадровые стратегии и развитие лидеров.

Участники были разделены на четыре ключевых типа управленческих команд: государство, общество, военные, волонтеры; наука и культура; спорт и образование; производство и технологии. Вместе с более чем 50 экспертами управленцы обсуждали современные вызовы, сходства и различия подходов к работе и управлению сообществами в разных областях.

Среди спикеров форума были Андрей Бетин, российский кинорежиссер Егор Кончаловский, Герой России Артур Орлов, изобретатель квантового компьютера Илья Семериков, заместитель гендиректора по персоналу компании «Росатом» Татьяна Терентьева, режиссер Лина Арифулина, тренер Марк Кукушкин, бизнес-консультант Ольга Самоварова и другие топовые эксперты.

Итогом форума стала Книга команд с каталогом лучших командных практик и Стратегией развития команд до 2030 года.