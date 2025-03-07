Южноуральск отправил в Донбасс три фуры гуманитарной помощи

Груз отправится в разные полки 90‑й танковой дивизии, в те подразделения, где проходят службу южноуральцы

В Ясиноватский муниципальный округ с гуманитарной миссией приехали представители Челябинской области, три фуры отправятся в разные полки 90‑й танковой дивизии, в те подразделения, где проходят службу южноуральцы, а это регионы по всей линии фронта: Донецкая, Луганская народные республики, Запорожье и Херсон, сообщает официальный сайт правительства Челябинской области.

Глава Южноуральского городского округа Ярослав Куленко передал для пунктов временного размещения постельное белье, бытовую химию, средства личной гигиены, медикаменты и одежду.

Представители организаций Южноуральска отмечают, что это лишь малая часть того, что они могут сделать для поддержки армии. Они готовы и дальше оказывать посильную помощь, понимая, что любой вклад важен для победы. Горожане надеются, что их усилия помогут солдатам чувствовать заботу и поддержку в трудные времена. Эта инициатива демонстрирует единство и солидарность общества.

«Мы будем рядом с нашими людьми до тех пор, пока не восстановим каждый дом, каждую школу, каждую больницу. Наша цель — не просто победа в специальной военной операции, но и построение сильной, процветающей и независимой России», — отметил Ярослав Куленко.

Отметим, логистика доставки тщательно продумана, чтобы обеспечить своевременное и адресное поступление груза в указанные подразделения. Помимо официальных каналов через командование, используются налаженные связи лично с бойцами, что позволяет оперативно реагировать на меняющиеся потребности и обеспечивать адресную помощь при личных встречах с военнослужащими.