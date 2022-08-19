Южноуральск и Карабаш победили во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Города получат финансирование на создание набережной, туристического маршрута и площади

В Тамбове объявили результаты конкурса лучших проектов благоустройства среди малых городов России. В числе победителей — два города Челябинской области. Южноуральск и Карабаш получат деньги на создание новых общественных пространств. Проекты реализуют в 2023—2024 годах. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.





В числе лучших среди городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч оказался Южноуральск. Там планируют благоустроить центральную городскую площадь и прилегающую к ней часть улицы Мира с Домом кино «Южный Заряд». На эти цели направят 85 миллионов рублей.

«Благодарю каждого, кто разрабатывал данный проект, а также всех горожан, кто принял участие в онлайн-голосовании в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ и отдал свой голос за данный объект. Благодаря 16 тысячам голосов наших земляков главная улица города преобразится уже в 2023 году», — прокомментировал на своей странице в соцсети глава городского округа Ярослав Куленко.





В номинации «Малые города с численностью населения менее 20 тысяч человек» победил Карабаш с проектом «Набережная озера Серебры и туристический маршрут». Город получит финансирование на сумму 70 миллионов рублей. Проект подразумевает, что благоустройство будет интегрировано в природную среду, а используемые материалы дополнят и подчеркнут ее уникальность.

«Проекты Южного Урала не в первый раз выходят в число финалистов в общем рейтинге регионов: начиная с 2019 года, три проекта получили федеральную поддержку (к примеру, Карабаш уже второй раз становится финалистом). Во всех городах-победителях обустроены современные общественные территории, которые привлекают посетителей всех возрастов», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Добавим, победителей определила федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

До конца 2022 года запланировано проведение нового конкурса, по итогам которого определят победителей уже с учетом городов до 200 тысяч жителей. Кроме того, увеличат размер гранта победителям. От Челябинской области дополнительно смогут участвовать Миасс, Златоуст, Копейск.