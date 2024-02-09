Южноуралец выиграл суперприз 42 млн, не угадав ни единого числа

Мужчина стал победителем в лотерее «Все или ничего»

Купив лотерейный билет в мобильном приложении «Столото», житель Челябинской области выиграл суперприз в лотерее «Все или ничего»; размер выигрыша составил 41 миллион 840,28 тысячи рублей.

Интересно, что победитель не угадал ни одного числа: по правилам лотереи в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел от 1 до 24, а суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного.

Призовые средства Вячеслав потратил на покупку двух квартир и автомобиль для супруги. Еще по миллиону мужчина подарил маме и теще.