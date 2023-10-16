Южноуралец выиграл 200 тысяч в хакатоне «Цифровой прорыв»

Призовой фонд составил более 3,5 млн рублей

В Сочи прошел успешный шестой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», организованный в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Организаторы сообщают, что награды были вручены победителям соревнования. Свои 200 тысяч за второе место получил и житель Челябинской области Данил Дорофеев.

Всего участники хакатона представили 18 команд-победителей, которые разделили призовой фонд в размере 3 600 000 рублей. Участники продемонстрировали широкий спектр возможностей и применений искусственного интеллекта. Они использовали ИИ для автоматизации приема документов, генерации обложек для видео и каналов, распознавания номеров железнодорожных вагонов с помощью компьютерного зрения, а также для оценки экономических моделей и изучения влияния городской инфраструктуры на здоровье человека.

Участники хакатона работали над шестью кейсами, и в каждом из них команды соревновались за долю в призовом фонде в размере 600 000 рублей. Первое место было награждено суммой 300 000 рублей, второе — 200 000 рублей, а третье — 100 000 рублей. В финале соревнования свои решения представили 111 команд, что составляет 77% от общего числа команд, зарегистрировавшихся на старте хакатона.

Второе место в одном из кейсов заняла команда Ultra, в состав которой входит житель Челябинской области Данил Дорофеев.

«Участие в хакатоне „Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ дало мне новый опыт как в hard, так и в soft скиллах, крепкие деловые связи, знакомство с активными и умными людьми. Благодарю организаторов за этот праздник жизни, науки и технологий!» — отметил Данил Дорофеев.

Организатор проекта — министерство экономического развития РФ при содействии АНО «Россия — страна возможностей». Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».