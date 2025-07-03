Южноуралец выиграл 100 млн рублей в лотерею после вещего сна супруги

Мультимиллионером стал многодетный отец, который купил пачку билетов на почте

Житель Челябинской области стал мультимиллионером лотереи «Мечталлион». Мужчина выиграл суперприз — 100 миллионов рублей — в июньском 143‑м тираже, приуроченном ко Дню России, сообщает пресс-служба бренда «Национальная лотерея».



Победитель — многодетный отец, работает на заводе. Покупает лотерейные билеты более 4 лет — обычно берет пачкой по 50 штук. Нынешний счастливый билет приобрел среди других на «Почте России».

О выигрыше мужчина узнал, когда стал проверять билеты. Говорит, сначала не поверил своим глазам — перепроверил несколько раз. Но лишние нули не померещились. Теперь семья, которая много лет живет в общежитии, планирует приобрести квартиру и отправиться в путешествие по России.

Кстати, супруга победителя говорит, что в канун выигрыша увидела сон про рыжего паука. Считается, что это — к деньгам.