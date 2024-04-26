Южноуралец ушел искать табун лошадей и потерялся сам

Пострадавшего обнаружили в 10 километрах от деревни

В деревне Кугалы Челябинской области мужчина отправился на розыск сбежавших лошадей, но спустя время перестал выходить на связь. Историей спасения поделились в поисково-спасательной службе региона.

За помощью к спасателям обратился руководитель животноводческого хозяйства 25 апреля. Чтобы найти пропавшего наемного работника, спасателям пришлось обследовать местность с помощью автомобиля и квадроцикла.

В результате поисков с мужчиной удалось установить связь по телефону и получить описание местности вокруг него. Пропавшего нашли в 10 км от деревни, из которой он ушел. Медицинская помощь ему не потребовалась.