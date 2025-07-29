Южноуралец собрал вездеход и победил на Большом слете самоделок

Мы узнали подробнее о четырехколесном монстре

Житель Катав-Ивановска покорил Пермь на Большом слете самодельной техники. Умелец одержал победу в номинации «Квадроциклы». О своем изобретении южноуралец рассказал корреспонденту ИА «Первое областное».

Павел Буров — конструктор-самоучка. Свой первый вездеход собрал в 2020 году. Кстати, на нем умелец до сих пор активно ездит: зимой, например, чистит снег, а летом выбирается в лес за грибами и ягодами. При создании первого четырехколесного «монстра» Павел руководствовался советами других мастеров из открытого доступа. Что-то подсматривал у коллег. Вездеход-победитель стал четвертым изобретением умельца.

Павел признается: при изготовлении квадроцикла сначала действует интерес, после — подсчет затраченных денег. Все потому, что запчасти сейчас дорогие, а в особенности — резина. Только на нее уходит порядка восьмидесяти тысяч рублей.

«По запчастям старался брать новые или б/у, но под капитальный ремонт. На первом вездеходе, например, двигатель внутреннего сгорания стоит от „Оки“, мосты — от ЛуАЗа. Скорость небольшая, примерно 45—50 километров в час», — делится Павел.

Отметим, вездеход достаточно тяжелый, потому что сделан преимущественно из железа. Его вес составляет примерно 600 килограммов, что значительно тяжелее магазинных моделей. Средняя масса такой техники может варьироваться от 150 до 450 килограммов. Но спортивные квадроциклы, как правило, тяжелее. Вес самых навороченных может достигать 650 килограммов. Но и цена у них значительно выше — почти три миллиона рублей, когда стоимость вездехода Павла составляет полмиллиона.

На Большой слет самодельной техники Павел Буров попал случайно — через группу любителей в соцсетях. Мастера со всей страны съехались в Пермский край, чтобы показать свои изобретения: от квадроциклов и электросамокатов до тракторов и экскаваторов. Создатель паблика и организатор праздника лично пригласил южноуральского умельца поучаствовать.

Свой вездеход мастер планирует продавать, так как техника не предназначена для дорог общего пользования, а считается спортивным инвентарем (у него даже есть своя сервисная книжка и свидетельство о регистрации). А с магазинами, как отметил сам Павел, он не соревнуется. По его мнению, у каждой техники свои преимущества, а свои проекты он собирает с душой.

Автор: Елизавета Михно