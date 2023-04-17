Магнитогорец рассказал, как живет с «царской болезнью»

В наши дни пациентов с гемофилией не отличить от здоровых людей

17 апреля — Всемирный день гемофилии. В России этот недуг ассоциируется со страданиями цесаревича Алексея. Жизнь пациентов с таким диагнозом на самом деле была несладкой до начала 2000-х годов. Но с появлением современных лекарств больные гемофилией получили возможность вести обычный образ жизни.

«Самым тяжелым периодом в моей жизни были детские годы, когда менялись молочные зубы. Я помню, что каждая потеря зуба вызывала реки крови. Чтобы помочь больному, врачи проводили прямое переливание крови от близкого родственника — моим донором был мой папа — или вводили препараты плазмы. Половину жизни я лежал в больнице»,

— вспоминает детство вице-президент Всероссийского общества гемофилии Челябинской области, житель Магнитогорска Константин Галацан.

По словам Константина, почти все люди с таким диагнозом вели изолированный образ жизни. Большинство из них получали среднее специальное образование и работали в домах быта — чинили часы, бытовую технику. В 90-е годы многие пациенты во время переливаний препаратов крови были заражены гепатитом В или С. Словом, поводов для радости при такой жизни было мало. Все изменилось с появлением современных лекарств.

С 2005 года больные гемофилией получают бесплатные препараты для свертываемости крови. Одни лекарства делают из плазмы человека, другие — синтезируют из синтетических компонентов в пробирке. Все они чистые, не несут риска заразиться какой-то инфекцией, и эффективные.

«С новыми препаратами мы перестали лежать в больницах. Каждый больной хранит такой препарат в холодильнике и по мере необходимости самостоятельно вводит его внутривенно. Люди лечатся дома. И на той же улице вы не отличите мальчишку с гемофилией от здорового школьника»,

— говорит Константин.

Есть и такие, кто добивается высот в спорте. Среди южноуральцев с диагнозом «гемофилия» есть чемпионы России по бальным танцам, по бодибилдингу, по автогонкам и даже по экстремальным видам спорта.

«В большинстве случаев — до 70% — гемофилия является наследственным заболеванием. Передают болезнь девочки, а болеют ей мальчики. Однако в 30% случаев мутация гена происходит спонтанно — родиться с таким недугом может любой»,

— говорит врач-гематолог ГБ № 2 Магнитогорска Олеся Топчий.

У новорожденных детей с гемофилией обычно долго кровоточит пупочная ранка. На первом году жизни кровотечения также могут быть связаны с прорезыванием зубов, операциями. Но в грудном возрасте гемофилия развивается редко, так как материнское молоко содержит активные ферменты тромбокиназы, которые улучшают свертываемость крови. Ситуация осложняется, когда ребенок с гемофилией начинает вставать и ходить. После года характерны носовые кровотечения, подкожные и межмышечные гематомы и внутренние кровоизлияния.