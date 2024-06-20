Житель Челябинской области пойдет под суд за то, что публично призывал к терактам и свержению власти, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
Южноуралец призывал в интернет-чатах к свержению действующей власти. Сам он, как выяснили следователи, является сторонником украинской националистической идеологии.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Следствие собирает доказательства вины южноуральца.
Такой случай не первый. Ранее в Южноуральске мужчину, который призывал к теракту в интернете, отправили в колонию за экстремизм.
Текст: Карина Шакирова