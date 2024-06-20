Южноуралец пойдет под суд за призыв к терроризму

Мужчина подрывал основы государства через интернет‑чаты

Житель Челябинской области пойдет под суд за то, что публично призывал к терактам и свержению власти, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Южноуралец призывал в интернет-чатах к свержению действующей власти. Сам он, как выяснили следователи, является сторонником украинской националистической идеологии.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Следствие собирает доказательства вины южноуральца.

Такой случай не первый. Ранее в Южноуральске мужчину, который призывал к теракту в интернете, отправили в колонию за экстремизм.

Текст: Карина Шакирова