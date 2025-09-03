Южноуралец построил своими руками площадку для сельской детворы

Она откроется уже 5 сентября



В селе Аминево Уйского района местный житель Андрей Зубков своими руками построил новую детскую площадку. Администрация предоставила ему материалы, а местные жители помогали ему в работе. Об этом сообщает газета «Колос».

Площадка расположилась на улице 50 лет Победы. На создание площадки Андрей Зубков потратил все лето. Ему помогали жители улицы, на которой расположилась игровая. Мастер с помощниками установили на площадке домик со скамейками внутри, качели, горку и песочницу. Андрей Кузьмич также огородил площадку металлической изгородью.

«На этой улице был пустырь, и депутат Альфия Абдрезакова предложила построить на этом месте площадку для детских игр. Андрей Зубков сам активно взялся за эту нелегкую работу. Обязательно отметим нашего мастера, который, не жалея времени и сил, построил игровую площадку, а также его помощников», — говорит глава Аминевского сельского поселения Веция Сафарова.

Площадка откроется 5 сентября на празднике Дома культуры «Здравствуй, школа».