Южноуралец получил 500 тысяч рублей за гибель брата на производстве

Причиной смерти стала плохая организация труда на предприятии

Предприятие из Каслей выплатило 500 тысяч рублей гражданину за гибель брата на производстве. В такую сумму городской суд оценил моральный вред от потери близкого родственника, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Брат мужчины погиб во время несчастного случая. Проверка показала, что к трагедии привело неудовлетворительное содержание рабочих мест и недостатки в их организации.

Сначала ответчик проигнорировал решение суда и отказался выплачивать компенсацию. Деньги были направлены безутешному жителю поселка Вишневогорского только после того, как судебные приставы пригрозили прибавить к долгу еще 7% исполнительского сбора.



Между тем челябинцу предложили 5 тысяч рублей компенсации за погибшего в шахте брата.