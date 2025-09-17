Предприятие из Каслей выплатило 500 тысяч рублей гражданину за гибель брата на производстве. В такую сумму городской суд оценил моральный вред от потери близкого родственника, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
Брат мужчины погиб во время несчастного случая. Проверка показала, что к трагедии привело неудовлетворительное содержание рабочих мест и недостатки в их организации.
Сначала ответчик проигнорировал решение суда и отказался выплачивать компенсацию. Деньги были направлены безутешному жителю поселка Вишневогорского только после того, как судебные приставы пригрозили прибавить к долгу еще 7% исполнительского сбора.
Между тем челябинцу предложили 5 тысяч рублей компенсации за погибшего в шахте брата.