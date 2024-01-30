На Южном Урале из-за сильной метели возможен сход лавин

Водителей просят отменить поездки в горнозаводской зоне Челябинской области

В Челябинской области — экстренное предупреждение: 31 января и 1 февраля ожидается резкое ухудшение погоды, водителей просят воздержаться от выезда на трассы.

Так, согласно кратковременному прогнозу синоптиков, в предстоящие двое суток на юге Челябинской области и в горных районах ожидается сильный и очень сильный снег — до 50 мм за 12 часов, снег с дождем и мокрый снег, на отдельных участках дорог — гололедица от наката, снежные заносы, метель с видимостью менее 500 м при скорости ветра более 7 м/с, в горах — лавиноопасно.

Дорожники, обслуживающие федеральные и региональные трассы, готовятся к работе в усиленном режиме, водителей настоятельно просят повременить с поездками.

«Настоятельно рекомендуем не выезжать на федеральную трассу М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне, начиная с вечера 30 января, без крайней необходимости. В случае вынужденной поездки — убедиться в технической исправности автомобиля, заправить полный бак, взять теплые вещи, запас технических жидкостей», — говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Южный Урал».