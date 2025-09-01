Южно-Уральский институт искусств имени Чайковского отмечает 90‑летие

Некогда небольшой музыкальный техникум стал одним из крупнейших вузов

Южно-Уральский государственный институт искусств имени Петра Чайковского открыл свои двери для талантливой молодежи 1 сентября 1935 года. Тогда это был небольшой музыкальный техникум, появившийся на базе музыкальной школы № 1. В первые годы там обучалось всего чуть более 20 человек. Но только часть из них получила дипломы — требования к профессиональному мастерству были высоки.

Почти век спустя техникум стал одним из крупнейших на Урале творческих вузов, где учится одаренная молодежь не только из Челябинской области, но и из других регионов. И требования там по-прежнему высоки. Но благодаря этому из его стен вышли многие яркие исполнители и талантливые специалисты, которые внесли большой вклад в развитие музыкального, художественного, театрального искусства в России и за ее пределами, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Искренне благодарю ветеранов и действующих сотрудников вуза за плодотворную работу и преданность выбранному делу. Сохранение лучших традиций и постоянный поиск нового, энергия и энтузиазм — это то, что делает институт живым и придает динамику его развитию»,— отметил он.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал коллективу и студентам вуза новых достижений и вдохновения.