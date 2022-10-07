Южно-Уральская железная дорога победила в региональном конкурсе работодателей

Организация стала лучшей в двух номинациях

Южно-Уральская магистраль победила в двух номинациях конкурса «Лучший социально ответственный работодатель». Итоги подвели по результатам работы в 2021 году. Жюри соревнования отметили высокую социальную активность организации и качественное соблюдение условий труда, за это ЮУЖД и получила две награды. О победе сообщили в пресс-службе уральской магистрали.



Конкурс проходил(давай тут прошедшее время — состоялось уже: проводили, вошли..) среди предприятий Челябинской области. В состав жюри вошли представители государственных ведомств, федерации профсоюзов Челябинской области и союза промышленников и предпринимателей.

Кроме двух первых мест ЮУЖД заняла 3 место в номинации «Развитие коллективно-договорного регулирования в организации».