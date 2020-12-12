Южно-Уральская железная дорога переходит на новый график

Изменения коснутся движения поездов, их нумерации и периодичности следования.

В ночь на воскресенье, 13 декабря, Южно-Уральская железная дорога переходит на новый график движения поездов. В сезоне 2020/2021 будет курсировать 65 поездов — на один больше, чем в прошлом году. Об этом и других изменениях накануне сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«13 декабря 2020 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов на 2020/2021 годы. С переходом на новое расписание на зимний период назначается скорый поезд № 263/264 Орск — Самара с беспересадочными вагонами Орск — Адлер»,— сообщили представители Южно-Уральской железной дороги.

Изменения коснутся и поезда № 477/478, следующего из Челябинска в Адлер. С 15 декабря 2020 года он будет курсировать под номером № 407/408 раз в четыре дня. А с 23 декабря этого года количество рейсов увеличится — поезд будет курсировать через день.

С 16 декабря 2020 года по 29 января 2021 года из Челябинска в Москву будет курсировать дополнительный поезд № 181/182. Его маршрут будет проходить через Курган, а периодичность составит один раз в четыре дня.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, холдинг „РЖД“ и Федеральная пассажирская компания сохранили регулярные маршруты, обеспечив стабильное транспортное сообщение между регионами России»,— отметили в ЮУЖД.

Более подробно о новом графике можно узнать на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».