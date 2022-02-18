ЮУЖД уточнила список бесплатных услуг для инвалидов

Только в Челябинской области ими воспользовались больше 300 человек

«Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется ряд специальных услуг. В их число входит встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, предоставление при необходимости кресла-коляски или каталки для лежачих больных и другие. Все эти услуги оказывают бесплатно»,

— уточнили в пресс-службе ЮУЖД.