Вокзалы Челябинской области предлагают бесплатные услуги для маломобильных пассажиров. Их перечень в пятницу, 18 февраля, уточнили в ЮУЖД.
«Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется ряд специальных услуг. В их число входит встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, предоставление при необходимости кресла-коляски или каталки для лежачих больных и другие. Все эти услуги оказывают бесплатно», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.
В Челябинской области услугами сопровождения на вокзалах воспользовались 303 человека. Большинство из них обратились в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». Он работает круглосуточно и без выходных дней.
Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры».
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