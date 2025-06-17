ЮУЖД переименовала более 20 остановок для электричек

Обновленные названия начнут указывать в билетах с 23 июня

На Южно-Уральской железной дороге переименовали более 20 остановочных пунктов, которые до недавнего времени обозначались лишь километрами. Теперь все точки на карте получили собственные имена, отсылающие к близлежащим географическим объектам и населенным пунктам, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

На участке Чурилово — Курган переименованы:

о. п. 2221 км — Малое Дюрягино,

о. п. 2240 км — Пристанционный,

о. п. 2182 км — Борки,

о. п. 2200 км — Тукманка,

о. п. 2204 км — Клюквенная.

На участке Бердяуш — Полетаево I переименованы:

о. п. 1913 км — Айский мост,

о. п. 1931 км — 7-й жилой участок.

На участке Полетаево I — Еманжелинск изменит название о. п. 23 км на Шеинский.

На участке Челябинск-Главный — Еманжелинск изменит название о. п. 35 км на Заозерный.

На участке Еманжелинск — Золотая Сопка переименованы:

о. п. 43 км — Ключи,

о. п. 47 км — Кулляр.

На участке Чурилово — Нижняя переименованы:

о. п. 120 км — Красноармейская Дубровка,

о. п. 134 км — Береговой.

На участке Карталы I — Белорецк изменит название о. п. 16 км на Краснотал.

На участке Электростанция — Полевской переименованы:

о. п. 182 км — Горный,

о. п. 187 км — Аязгулова,

о. п. 198 км — Бажикаева,

о. п. 100 км — Черемшанка,

разъезд № 98 — Уфалейка.

На участке Курган — Колчедан переименованы:

о. п. 175 км — Верхний Суварыш,

о. п. 184 км — Боровлянка.

С 23 июня в билетах на электрички начнут указывать обновленные названия остановок. Новые наименования станций будут применяться при оформлении проездных документов на пригородные поезда.

Между тем жители Челябинской области могут получить кешбэк при покупке билетов на электричку.

Автор: Дарья Давтян