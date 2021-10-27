ЮУЖД изменит расписание поездов в ноябрьские праздники

Изменения коснутся ряда пригородных направлений

В предстоящие праздничные дни, 4 и 5 ноября, на Южно-Уральской железной дороге частично изменится порядок курсирования ряда пригородных поездов. В пресс-службе Свердловской пригородной компании рассказали, даты каких отправлений перенесут, добавят или отменят.

Так, 4 и 5 ноября будут следовать дополнительные поезда из Оренбурга в Бузулук — отправление в 07:58, и обратно — отправление в 13:50.

В эти же дни не будут назначены пригородные поезда, курсирующие по рабочим дням, по следующим отправлениям:

№ 6004 Полетаево-1 — Челябинск, отправление в 07:38;

поезд № 6215 Каясан — Челябинск, отправление в 19:03;

поезд № 6218 Челябинск — Шумиха, отправление в 20:54.

«Поезд № 6212 сообщением Челябинск — Каясан — Шумиха (отправление из Челябинска в 17:15) 4 и 5 ноября изменит маршрут движения. Состав проследует до Шумихи вместо Каясана, так как до Каясана курсирует по будням»,— уточнили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Кроме того, будут перенесены дни курсирования следующих поездов:

№ 6047 сообщением Челябинск — Златоуст назначен на 3 ноября вместо 5 ноября, отправление в 18:19;

№ 6743 сообщением Бузулук — Колтубанка назначен на 3 ноября вместо 5 ноября, отправление в 17:50;

№ 6742 сообщением Колтубанка — Бузулук назначен на 4 ноября вместо 6 ноября, отправление в 10:44.

Напомним, на Южно-Уральской железной дороге в период ноябрьских праздников запустят два дополнительных поезда в Москву несмотря на ограничения.