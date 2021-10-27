В предстоящие праздничные дни, 4 и 5 ноября, на Южно-Уральской железной дороге частично изменится порядок курсирования ряда пригородных поездов. В пресс-службе Свердловской пригородной компании рассказали, даты каких отправлений перенесут, добавят или отменят.
Так, 4 и 5 ноября будут следовать дополнительные поезда из Оренбурга в Бузулук — отправление в 07:58, и обратно — отправление в 13:50.
В эти же дни не будут назначены пригородные поезда, курсирующие по рабочим дням, по следующим отправлениям:
- № 6004 Полетаево-1 — Челябинск, отправление в 07:38;
- поезд № 6215 Каясан — Челябинск, отправление в 19:03;
- поезд № 6218 Челябинск — Шумиха, отправление в 20:54.
«Поезд № 6212 сообщением Челябинск — Каясан — Шумиха (отправление из Челябинска в 17:15) 4 и 5 ноября изменит маршрут движения. Состав проследует до Шумихи вместо Каясана, так как до Каясана курсирует по будням»,— уточнили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Кроме того, будут перенесены дни курсирования следующих поездов:
- № 6047 сообщением Челябинск — Златоуст назначен на 3 ноября вместо 5 ноября, отправление в 18:19;
- № 6743 сообщением Бузулук — Колтубанка назначен на 3 ноября вместо 5 ноября, отправление в 17:50;
- № 6742 сообщением Колтубанка — Бузулук назначен на 4 ноября вместо 6 ноября, отправление в 10:44.
Напомним, на Южно-Уральской железной дороге в период ноябрьских праздников запустят два дополнительных поезда в Москву несмотря на ограничения.