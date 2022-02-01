ЮУрГУ запускает новый проект для иностранных студентов

Участникам расскажут о русских традициях и культуре

Во вторник, 1 февраля, стартовала программа адаптации «Мы в России» Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала. Проект посвящен раскрытию особенностей русского менталитета, традиций, разницы культур и норм общества, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

«На протяжении пяти месяцев участников ждут 24 интерактивных занятия: лекции, тренинги, выездные мастер-классы и встречи. По итогу закрепить полученные знания и оценить положительный эффект позволит интеллектуальная игра „Квиз-плиз“», — сообщают организаторы.

Принять участие приглашают иностранных студентов первого — второго года обучения в вузах Челябинска. Для того чтобы принять участие, необходимо предварительно пройти анкетирование по ссылке.