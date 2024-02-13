ЮУрГУ занял 16‑е место в рейтинге региональных вузов цифровой экономики

Составители оценивали, как в вузах готовят айтишников

Южно-Уральский государственный университет стал единственным представителем Челябинской области, который вошел в новый рейтинг вузов цифровой экономики. Его подготовили АНО «Цифровая экономика», Минцифры России при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

Учебные заведения оценивались по двум параметрам: масштабу подготовки ИТ-специалистов и оценке вузов компаниями цифровой экономики. Всего в рейтинге были оценены 304 головных вуза и рассмотрены 63 направления подготовки ИТ-кадров.

Итоговые результаты оценки представлены в виде двух рейтингов: вузы Москвы и Санкт-Петербурга и региональные вузы. ЮУрГУ занял 16-ю позицию среди региональных вузов цифровой экономики.

«Вхождение в рейтинг — это признание значительного вклада университета в количественную и качественную подготовку ИТ-специалистов», — прокомментировали в вузе.