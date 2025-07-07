ЮУрГУ встретил восьмитысячного абитуриента

Будущей студентке вручили памятные подарки с символикой вуза

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Южно-Уральский государственный университет встретил 8000-го абитуриента 2025 года. Им стала Варвара Бойченко, которая выбрала для себя направления Политехнического института и Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, рассказали в вузе.

Варвара подала документы на несколько направлений: «Приборостроение», «Информационная безопасность» и «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». На ЕГЭ Варвара сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику, набрав в сумме 340 баллов.

«Я выбрала Южно-Уральский государственный университет, потому что здесь есть достаточно большие возможности для реализации в технических направлениях. Для меня это очень интересное и актуальное направление. Моя главная цель в студенческие годы — получить опыт, новые знакомства и насладиться студенческой жизнью», — поделилась Варвара.

Юбилейного абитуриента торжественно поздравил президент Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков. Будущей студентке вручили памятные подарки с символикой вуза.

«Направления, которые выбрал наш абитуриент, актуальны для Челябинской области. В ЮУрГУ мы активно исследуем данную сферу деятельности и обучаем студентов применять знания на практике», — отметил Александр Леонидович.

Отметим, что в ЮУрГУ продолжается приемная кампания. До 25 июля продлится прием документов поступающих на бюджет. Появились вопросы? Приглашаем на консультации по вопросам поступления 21 и 22 июля с 9:00 до 17:00, где вы получите самую актуальную информацию о направлениях и преимуществах Южно-Уральского государственного университета.

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