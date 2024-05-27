ЮУрГУ вошел в топ вузов по подготовке будущих химиков и робототехников

Две специальности попали в двадцатку лучших направлений страны впервые

Южно-Уральский государственный университет Челябинска вошел в топ-20 престижного университетского рейтинга RAEX по нескольким направлениям подготовки студентов. Результаты по конкретным областям были подведены и опубликованы в мае. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Так, в Челябинске готовят одних из лучших в стране химиков, строителей, энергетиков и робототехников. Эти специальности заняли 13, 7, 10 и 12 места соответственно. Также по результатам рейтинга в двадцатку лучших направлений страны вошли химические технологии, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, ракетная и аэрокосмическая техника.

По двум позициям ЮУрГУ оказался в топе впервые: экология и индустрия гостеприимства заняли 15 места рейтинга.

По общим результатам рейтинга RAEX в 2023 году университет занял 53 место из 100.