ЮУрГУ вошел в топ‑50 лучших университетов России

Аналитическое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг

Аналитическое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг «100 лучших вузов России». ЮУрГУ занял 49‑е место в списке, сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинг «100 лучших вузов России» является частью международного проекта «Три миссии университета». На позицию в рейтинге влияют статистические показатели (качество образования, научные исследования и так далее) и оценки более чем 130 тысяч экспертов, включающих профессоров и студентов.

В 2024 году ЮУрГУ занял 49‑е место в рейтинге, таким образом перейдя из сотни в топ‑50 лучших университетов страны. Южно-Уральский государственный университет — единственный из Челябинской области — смог попасть в рейтинг, обогнав четырех участников из федерального округа.

В мае RAEX подводил итоги предметных рейтингов. Из 36 научных направлений ЮУрГУ получил высокие позиции в 11: 13‑е место в предметном рейтинге по химии, 7‑е по строительству, 10‑е по энергетике и электротехнике, 10‑е по машиностроению и робототехнике, 12‑е по химическим технологиям.

Текст: Анжела Кабатчикова