ЮУрГУ вошел в топ-15 инженерных университетов страны

А также в «десятку» вузов по развитию цифровых технологий

ЮУрГУ вошел в топ-15 инженерных вузов страны, заняв одиннадцатую строчку. Он также прошел в подрейтинг приоритетов и занял девятое место по развитию цифровых технологий, сообщают в пресс-службе вуза.

Аналитический центр «Эксперт» оценивал работу вуза по итогам 2021-2024 годов. Южноуральский университет стал единственным представителем региона

«Для попадания в число участников университеты должны соответствовать основному критерию — присутствие в одной из 10 инженерных предметных областей рейтинга научной продуктивности российских университетов 2025 года», — пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА «Первое областное» сообщали, что Южный Урал занимает 1-е место в России по числу центров «Профессионалитет». Об этом стало известно на I Всероссийском Форуме молодых металлургов.