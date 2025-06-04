ЮУрГУ вошел в топ‑100 лучших вузов России по версии RAEX

И стал единственным в рейтинге из Челябинской области

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный перечень лучших вузов России, в котором сто университетов. Челябинская область представлена в рейтинге одним вузом — это Южно-Уральский государственный университет, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

По сравнению с прошлым, 2024 годом ЮУрГУ поднялся на шесть позиций и занял 43-е место.

«Последовательное продвижение в престижном отечественном рейтинге говорит о том, что выбранная нами стратегия развития университета верная и дает ощутимые результаты, которые отмечает экспертное сообщество», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

В тройке лучших вузов России остаются МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и МФТИ. Из ближайших к Челябинску университетов в рейтинг попал Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге — вуз занимает 11-е место.