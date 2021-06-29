ЮУрГУ вошел в сотню лучших вузов России по версии RAEХ

Челябинский вуз занял в списке 61-е место

Южно-Уральский государственный университет попал в рейтинг лучших вузов России RAEX-100. Челябинский вуз занял в нем 61 строчку.

Соседние строки рейтинга заняли Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (он под № 60) и Государственный университет «Дубна» (под № 62). Возглавил список МГУ им. М. В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.

«Рейтинги — хороший инструмент для анализа развития университета. Они отражают текущее положение вуза, демонстрируют области, в которых есть перспективы развития. Мы очень рады, что Южно-Уральский государственный университет входит в топ лучших университетов России по версии рейтингового агентства RAEX. Ежегодное нахождение ЮУрГУ в топе говорит о стабильности развития университета в целом. Хотя рейтинги и позволяют университету двигаться вперед, они не являются самоцелью образовательной организации. Приоритеты ЮУрГУ — развитие науки, качественное образование и влияние на социально-экономическое развитие региона. Университет уделяет большое внимание развития личности, предоставляя каждому возможности для формирования навыков и раскрытия способностей», — приводит слова ректора ЮУрГУ Александра Шестакова RAEX.

Напомним, рейтинговое агентство RAEX публикует свой список топовых вузов с 2012 года. При составлении списка оценивают качество образования в вузах, востребованность выпускников, уровень научно-исследовательской деятельности. Всего в рейтинге используются 43 показателя. Также анализируются результаты опросов свыше 70 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.