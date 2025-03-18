ЮУрГУ вошел в основной трек программы «Приоритет‑2030»

Вуз получит до 100 млн рублей на развитие

Сто университетов страны отобраны в основной трек программы «Приоритет-2030». Среди них есть вуз из Челябинска — это Южно-Уральский государственный, сообщает пресс-служба вуза.

Все вузы-участники поделены на три группы. Челябинский вуз попал в самую многочисленную третью группу и получит до 100 миллионов рублей на развитие.

На защите программы развития вуза от ЮУрГУ присутствовали ректор Александр Вагнер, первый проректор по науке Антон Коржов, главный конструктор Стратегического проекта «Интеллектуальное производство», декан факультета «Мехатроника и робототехника», генеральный директор ООО «Завод роботов» (ПАО «ЧКПЗ») Александр Горькуша и главный конструктор, руководитель Инженерного центра, технический директор АО ПГ «КОНАР» Евгений Бодров.

Совместно с «Заводом роботов» и ЧКПЗ в челябинском вузе открыт первый промышленный факультет «Мехатроника и робототехника», а совместно с ПГ «КОНАР» — промышленный факультет «Машиностроение и технологии». При поддержке МШУ «Сколково» уже сейчас проектируется структура факультета и образовательные программы.

В рамках обновленной программы «Приоритет» ЮУрГУ сконцентрирует внимание на стратегических технологических проектах «Интеллектуальное производство» и «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов».