ЮУрГУ успешно прошел проверку Рособрнадзора

Челябинский вуз подтвердил высокое качество образовательных программ

В Южно-Уральском государственном университете прошел аккредитационный мониторинг Рособрнадзора. Надзорное ведомство оценило 11 образовательных программ и подтвердило право учебного заведения выдавать дипломы государственного образца, сообщает пресс-служба вуза.

С 1 марта 2022 года аккредитация образовательных программ, дающая вузу право на выдачу диплома государственного образца, является бессрочной. Однако в вузах начали проводить мониторинг, позволяющий оценить качество образования по набору параметров. В ЮУрГУ такой мониторинг прошел впервые.

Для контроля взяли 11 образовательных программ в области информационной безопасности, электроники, радиотехники и систем связи, машиностроения, экономики и управления, а также юриспруденции. Сюда вошли программы для будущих магистров, специалистов, бакалавров, а также для среднего профессионального образования. Мониторинг охватывал не только головную часть ЮУрГУ, но также и филиалы университета в Златоусте, Миассе и Нижневартовске. Итоговые баллы по всем направлениям оказались выше пороговых значений.

«Уверен, что такой успешный старт будет поддержан через год не менее достойными результатами и по другим направлениям. А пока самые горячие поздравления коллективу университета с очередной образовательной победой», — поздравил коллег и студентов ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Между тем ученые ЮУрГУ разработали импортозамещающий поршень. Он станет аналогом зарубежной детали и поможет собирать двигатели многоцелевого назначения для кораблей, локомотивов и тяжелой спецтехники