Челябинский вуз вошел в сотню участников федеральной программы «Приоритет-2030»

До 2030 года ЮУрГУ должен будет разработать лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности

Южно-Уральский государственный университет вошел в число вузов — участников федеральной программы «Приоритет-2030». Это значит, что образовательное учреждение получит грант в размере 100 миллионов рублей и должно будет к 2030 году разработать практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

«Комиссия министерства науки и высшего образования Российской Федерации отобрала в программу „Приоритет-2030“ 106 университетов из 49 городов России. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Более 60% вузов, вошедших в программу, региональные. Только 28 университетов находятся в Москве, 11 — в Санкт-Петербурге. Еще 67 вузов распределены по 47 городам России», — уточнили в ведомстве.

Университетам, которые стали участниками программы, предстоит до 2030 года выработать и распространить по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысить привлекательность жизни и работы в российских регионах, причем не только для российских студентов и ученых, но и для иностранных. Разработанные практики помогут выпускникам вузов сформировать навыки и умения, необходимые для успеха на современном рынке труда и при стремительном научно-техническом прогрессе.

Отметим, в будущем Совет по поддержке программ развития университетов проведет среди вузов дополнительный отбор в целях повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов.