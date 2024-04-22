ЮУрГУ проводит MetalQuest для старшеклассников из Челябинска и области

Бесплатная игра знакомит с инженерными специальностями

В пятницу, 26 апреля, Политехнический институт ЮУрГУ проведет ежегодный MetalQuest для старшеклассников. Увлекательная игра познакомит школьников с инженерными специальностями. За полтора часа участники побывают в уникальных научных лабораториях и изготовят сувениры из металла, сообщает пресс-служба вуза.

«Участвовать в квесте лучше командами. На финише научное жюри определит команду-победителя и вручит памятные призы и подарки», — говорят в вузе.

На первом этапе «Взгляд в бездну» (НОЦ «Наноматериалы и технологии») участникам пригодятся познания в физике и химии. Им предстоит идентифицировать «загаданную» марку сплава. Для этого нужно научиться пользоваться электронным микроскопом и найти нужную кристаллическую решетку металла.

Второй этап «Сила света» пройдет в лаборатории сварочного производства. Каждый участник попрактикуется в сварке лазером: под прибором мощностью 100 ватт нужно будет запаять разрыв на металлической заготовке (это будет кольцо, которое можно забрать на память).

На третьем этапе, который называется «Художественное литье» (лаборатория металлургии и литейного производства), участникам квеста отольют заготовку для будущего медальона из металла, который они определили на первом этапе игры.

Четвертый этап «Монетный двор» (лаборатория процессов обработки металлов давлением) завершится изготовлением медальона со штамповкой. Под присмотром профессионала участники сделают на литой заготовке оттиски в виде силуэта главного корпуса ЮУрГУ и эмблемы игры MetalQuest.

Участие в квесте бесплатное. Игра начнется ориентировочно в 10:00.

Ранее в ЮУрГУ открыли уникальную лабораторию — центр коллективного пользования «Экоаналитика».