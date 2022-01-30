ЮУрГУ проведет прямую трансляцию челябинского финала Global Game Jam

Крупнейший международный конкурс по разработке видеоигр проходит в ста странах мира

В воскресенье, 30 января, Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮУрГУ проведет прямую трансляцию финальной части крупнейшего международного конкурса по разработке видеоигр. В эти дни мероприятия Global Game Jam проходят в ста странах мира. В Челябинске создатели видеоигр соревнуются на базе Южно-Уральского государственного университета, сообщают в вузе.

На создание оригинальной игры участникам отводили 48 часов. Тема конкурса — дуализм — была объявлена в пятницу. Это значит, команды не могли использовать более ранние наработки — игру придумывали с нуля: от идеи, графики, музыки до компьютерного кода. Что получилось, можно будет увидеть сегодня, 30 января, в 16.00 по челябинскому времени.

«Задача конкурса Global Game Jam — поддержать молодых разработчиков, научить их работе в единой команде. Как такового состязания на этом конкурсе нет. Все призы символические и достанутся практически каждому. Важно, что в жюри конкурса будут представители компаний-лидеров ИТ-индустрии нашего региона. У талантливых ребят есть шанс получить от них предложение о стажировке, а то и работу», — говорят в Высшей школе электроники и компьютерных наук ЮУрГУ.

Накануне ИТ-компании региона провели онлайн мастер-классы по созданию компьютерных игр.

После того, как финальные презентации завершатся по всему миру, новые игры выложат на сайте Global Game Jam, чтобы каждый желающий мог бесплатно скачать себе все, что хочет.