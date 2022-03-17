«Гости смогут узнать о нововведениях приемной кампании, познакомятся с образовательными программами вуза, а также смогут задать вопросы директорам высших школ и институтов ЮУрГУ», — говорят в вузе.
Абитуриентов ждут 20 марта в 12:00 в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ на пр. Ленина, 76.
Как сообщили в пресс-службе вуза, эта встреча не будет единственной. В этом году ЮУрГУ собирается провести серию очных встреч.
Кстати, вузы Челябинска увеличили количество бюджетных мест для абитуриентов 2022 года.
Дети-беженцы из Донбасса получат школьные аттестаты по итогам текущих оценок.