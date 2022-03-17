ЮУрГУ впервые проведет день открытых дверей в очном формате

Из-за пандемии в последнее время школьников знакомили с вузом онлайн

Южно-Уральский государственный университет проводит первую очную встречу с абитуриентами. День открытых дверей и встреча с ректором запланированы на ближайшее воскресенье, 20 марта.

«Гости смогут узнать о нововведениях приемной кампании, познакомятся с образовательными программами вуза, а также смогут задать вопросы директорам высших школ и институтов ЮУрГУ»,

— говорят в вузе.

Абитуриентов ждут 20 марта в 12:00 в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ на пр. Ленина, 76.