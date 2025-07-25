ЮУрГУ проведет 26 июля родительское собрание

Это день, когда решается твое будущее!

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Успей на главное событие лета для абитуриентов и их родителей в ЮУрГУ! Родительское собрание 26 июля — твой ключ к успешному поступлению!

В самом сердце Южно-Уральского государственного университета пройдет грандиозное событие для будущих студентов и их родителей. Это твой шанс узнать все секреты поступления из первых уст и сделать первый шаг к яркому будущему!

Программа дня:

10:30 — Встреча для абитуриентов и родителей, поступающих по отдельной квоте. Узнай, как увеличить свои шансы на зачисление.

12:00 — Главное родительское собрание. Разберемся в системе рейтингов, расскажем о жизни в студенческом городке и раскроем все детали процедуры зачисления. Ни один вопрос не останется без ответа.

13:00 — Встреча для тех, кто поступает по целевой квоте. Узнай, как совместить учебу и карьеру уже с первого курса.

Это твой уникальный шанс лично пообщаться с представителями университета, задать все волнующие вопросы и получить честные ответы без прикрас. Ты услышишь живые истории от студентов, вдохновишься их опытом и поймешь, почему ЮУрГУ — это место, где рождаются лидеры.

Ждем вас в актовом зале ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, 2 этаж).

Не упусти возможность подготовиться к поступлению правильно — приходи, чтобы узнать все детали, познакомиться с будущими одногруппниками и почувствовать атмосферу университета, который станет твоим вторым домом!

Приемная комиссия ЮУрГУ:

Адрес: пр. Ленина, 76, главный корпус, центральный вход.

Время работы: Пн—Пт с 9:00 до 16:30, Сб с 10:00 до 14:00. Вс — выходной.

Контакты: +7 (351) 267-94-52, prkom@susu.ru.

Все о поступлении — на сайте abit.susu.ru.

Группа ВК для абитуриентов: vk.com/susu.abit.

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