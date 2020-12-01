ЮУрГУ примет конференцию «Инновации в спорте, туризме и образовании icISTIS — 2020»

Мероприятие пройдёт с 3 по 4 декабря.

Южно-Уральский госунивеситет станет площадкой для пятой международной конференции «Инновации в спорте, туризме и образовании icISTIS — 2020». Мероприятие с таким названием пройдёт в стенах вуза с 3 по 4 декабря этого года. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства спорта Челябинской области. В первый день мероприятия участники конференции обсудят инновации ЮУрГУ в разработке интеллектуальных силовых тренажёров, а также посмотрят презентацию информационно-аналитического модуля комплекса «Готов к труду и обороне» «GTO для Capitalsystem».



«В Челябинской области создается новый туристический кластер, составляющей частью которого, в том числе, является национальный парк „Таганай“. В рамках конференции планируется раскрыть и обсудить его мультипликативный эффект. В открытую дискуссию на онлайн-платформе вступят зарубежные ученые из Румынии, Сербии и Франции. На второй день конференции запланированы пленарные доклады и дискуссии о технологиях искусственного интеллекта в спортивной сфере, будет затронут правовой режим персональных данных спортсменов и этика цифровых технологий, правовой статус спортивного судьи, ну и, конечно, новый вызов „Спорт в условиях COVID-19“»,— рассказали «Первому областному» в Минспорте региона.

Отметим, конференцию 3 декабря откроет ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. Также среди её участников заявлены министр спорта региона Леонид Одер, замминистра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко и директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ (НИУ) Вадим Эрлих.