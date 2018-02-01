/ ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей

Школьников и родителей познакомят с ВУЗом.

4 февраля в 12:00 в Актовом зале Южно-Уральского государственного университета состоится День открытых дверей, на котором школьники и их родители смогут узнать все об образовании в одном из крупнейших и престижнейших вузов страны.

Для будущих абитуриентов представители Высших школ и институтов ЮУрГУ проведут экскурсии по высокотехнологичным научно-образовательным центрам и лабораториям университета. Школьники познакомятся со всеми преимуществами образовательной площадки, на которой в будущем они будут обучаться.

Узнать подробнее о том, как поступить в ЮУрГУ и воспользоваться широкими возможностями университета можно будет в консультационных пунктах, которые будут работать на Дне открытых дверей.

Знакомство с университетом помогает школьникам почувствовать гостеприимную атмосферу ЮУрГУ, узнать больше о будущей профессии, получить необходимую информацию из «первых рук», познакомиться с будущими преподавателями и узнать больше о возможностях, которые получают выпускники одного из крупнейших университетов России.

Для участия в Дне открытых дверей открыта онлайн-регистрация. Каждый 20-й участник получит призы с символикой университета. Имена победителей объявят на Дне открытых дверей.