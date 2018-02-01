Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.18 -0.11 69.93 +0.39
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей

ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей

Школьников и родителей познакомят с ВУЗом.
сегодня в 08:10
  |  Общество

4 февраля в 12:00 в Актовом зале Южно-Уральского государственного университета состоится День открытых дверей, на котором школьники и их родители смогут узнать все об образовании в одном из крупнейших и престижнейших вузов страны.

Для будущих абитуриентов представители Высших школ и институтов ЮУрГУ проведут экскурсии по высокотехнологичным научно-образовательным центрам и лабораториям университета. Школьники познакомятся со всеми преимуществами образовательной площадки, на которой в будущем они будут обучаться.

Узнать подробнее о том, как поступить в ЮУрГУ и воспользоваться широкими возможностями университета можно будет в консультационных пунктах, которые будут работать на Дне открытых дверей.

Знакомство с университетом помогает школьникам почувствовать гостеприимную атмосферу ЮУрГУ, узнать больше о будущей профессии, получить необходимую информацию из «первых рук», познакомиться с будущими преподавателями и узнать больше о возможностях, которые получают выпускники одного из крупнейших университетов России.

Для участия в Дне открытых дверей открыта онлайн-регистрация. Каждый 20-й участник получит призы с символикой университета. Имена победителей объявят на Дне открытых дверей.

Общество
Суд лишил студентку-взяточницу диплома ЮУрГУ
28.11.2017
Суд лишил студентку-взяточницу диплома ЮУрГУ
Происшествия
В аварии с пострадавшими студентками у ЮУрГУ винят водителя «Мерседеса»
  
09.11.2017
В аварии с пострадавшими студентками у ЮУрГУ винят водителя «Мерседеса»
Общество
Министру образования и науки РФ представили теологическую программу ЮУрГУ
08.11.2017
Министру образования и науки РФ представили теологическую программу ЮУрГУ
Общество
Министру образования России провели экскурсию по ракетному центру ЮУрГУ
08.11.2017
Министру образования России провели экскурсию по ракетному центру ЮУрГУ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуральским мамам увеличили пособия
сегодня в 14:36
Южноуральским мамам увеличили пособия
Общество
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
сегодня в 14:21
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
Общество
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
сегодня в 14:13
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
Общество
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
сегодня в 13:52
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
Происшествия
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
сегодня в 13:47
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
Спорт
Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх
сегодня в 13:38
Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх
Политика
Резервные 900 миллионов рублей получила Челябинская область на госзакупках
сегодня в 13:09
Резервные 900 миллионов рублей получила Челябинская область на госзакупках
Общество
Воздвигнутый «Алмаз» и новые микрорайоны попали на панорамы Яндекса
сегодня в 13:00
Воздвигнутый «Алмаз» и новые микрорайоны попали на панорамы Яндекса
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна