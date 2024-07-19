ЮУрГУ попал в топ‑50 рейтинга научной активности журнала Nature

Также отмечен уровень подготовки в Челябинске по таким направлениям, как химия, биология, физика и наука о здоровье

Южно-Уральский государственный университет занял 33‑е место среди вузов России по версии международного журнала Nature («Природа»). Эксперты оценивали достижения ученых в области науки, в частности количество публикаций, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

ЮУрГУ также занял 45‑е место в сводном рейтинге вузов и научно-исследовательских учреждений России. Здесь оценивали активность таких научных центров, как Российская академия наук (РАН), наукоград Сколково, МГУ, МФТИ, Курчатовский институт, а всего в рейтинг попали 184 российские организации.

Среди университетов всего мира ЮУрГУ попал в 25% лучших, занимая 2229‑е место из 17,5 тысячи участников рейтинга. Кроме того, челябинский вуз показал высокие результаты по химии — 26‑е место среди университетов России, в науке о здоровье — 41‑е место, в биологических науках — 44‑е место, в физических науках — 54‑е место.

Создатели рейтинга также отметили высокую долю международных контактов ЮУрГУ среди совместных научных проектов в 2023—24 годы, что еще раз подтверждает высокий уровень исследований и международный авторитет научных школ университета.

Напомним, журнал Nature — мировой лидер среди научно-популярных журналов, публикующий статьи о крупнейших открытиях в области естественных дисциплин, математики, археологии.

Ранее ЮУрГУ обогнал МГУ в мировом рейтинге глобальных университетов.

