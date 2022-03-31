«Предметные рейтинги вузов России от RAEX строятся на оценках трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. И отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не учитывают мнение экспертов», — замечают в пресс-службе ЮУрГУ.
Итак, челябинский вуз находится:
— на 8-й позиции по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника»;
— на 11-й позиции по направлению «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника»;
— на 11-й позиции по направлению «строительство»;
— на 12-м месте по направлению «машиностроение и робототехника»;
— на 12-м месте по направлению «химические технологии»;
— на 17-м месте по направлению «технологии материалов»;
— на 17-м месте по направлению «химия»;
— на 19-м месте по направлению «менеджмент»;
— на 20-й позиции по направлению «экология».
Другие вузы Челябинской области ни в один из рейтингов не попали.
Между тем студентам российских вузов раздадут по миллиону рублей на перспективные проекты — прием заявок идет до 11 апреля.