ЮУрГУ попал в топ‑20 вузов России по версии RAEX

Аналитики рейтингового агентства составили списки лучших учебных заведений страны по 29 направлениям

Российское рейтинговое агентство RAEX назвало лучшие вузы страны по 29 направлениям подготовки. Южно-Уральский государственный университет попал в топ-20 нескольких предметных рейтингов. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

«Предметные рейтинги вузов России от RAEX строятся на оценках трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. И отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не учитывают мнение экспертов»,

— замечают в пресс-службе ЮУрГУ.

Итак, челябинский вуз находится:

— на 8-й позиции по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника»;

— на 11-й позиции по направлению «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника»;

— на 11-й позиции по направлению «строительство»;

— на 12-м месте по направлению «машиностроение и робототехника»;

— на 12-м месте по направлению «химические технологии»;

— на 17-м месте по направлению «технологии материалов»;

— на 17-м месте по направлению «химия»;

— на 19-м месте по направлению «менеджмент»;