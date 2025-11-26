ЮУрГУ получит грантовую поддержку в рамках программы «Приоритет‑2030»

Вуз поднялся в рейтинге участников сразу на 19 пунктов

В Москве объявлены результаты отбора в программу «Приоритет-2030»: 106 университетов получат гранты на свое развитие. ЮУрГУ — в числе этих вузов, сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.

Представители Министерства науки и высшего образования, бизнеса и научного сообщества анализировали предварительные итоги работы университетов за 2025 год. Отчеты о работе защитили 99 участников основного трека «Приоритета», а также университеты-кандидаты.

Университеты основного трека по результатам работы Совета в ноябре 2025 года разделены на три группы:

— первая группа включает 13 вузов, каждый из которых получит порядка 830 млн рублей;

— во второй группе — 22 университета, каждому доведут около 400 млн рублей;

— в третью группу вошли 52 университета, на их развитие выделят сумму до 100 млн рублей на каждого.

ЮУрГУ вошел в третью группу. По итогам этого года ЮУрГУ поднялся сразу на 19 позиций: с 79‑го места на 60‑е! При этом в рамках третьей группы вуз улучшил позиции, переместившись с 47‑й позиции на 25‑ю.

Средства гранта могут быть направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня, а также на организацию научных мероприятий.

ЮУрГУ держит курс на достижение технологического лидерства. Университет развивает проекты в рамках трех основных направлений: «Интеллектуальное производство», «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов», «Экология индустриальной агломерации». Акцент при этом сделан на проекте «Интеллектуальное производство» и на развитии робототехники.

Напомним, программа Минобрнауки России «Приоритет‑2030» стартовала в 2021 году. Сегодня она является самой масштабной в истории страны программой поддержки университетов. По поручению президента России Владимира Путина она продлена до 2030 года. С 2025 года «Приоритет‑2030» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

