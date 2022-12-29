«Эта победа очень важна для университета, для реализации стратегии развития программы НОЦ Урал и программы „Приоритет-2030“. Уверен, что реализация поддержанных проектов окажет положительный эффект на развитие Челябинской области: будут созданы новые высокотехнологичные производства, а в экономику региона привлечены инвестиции», — говорит и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.
Получить грант могли вузы, проекты которых готовы софинансировать индустриальные партнеры. При этом бизнес должен оплатить не менее 30% общей стоимости работ. Общий объем средств областного бюджета на предоставление грантов составил 169 млн рублей.
«Уральский межрегиональный НОЦ помогает укрепить связь между университетами, предприятиями и органами власти. Выделенные правительством Челябинской области средства, несомненно, будут способствовать развитию проектов мирового уровня, входящих в УМНОЦ, а значит, помогут усилить технологический суверенитет нашей страны», — подчеркнул президент ЮУрГУ Александр Шестаков.
Гранты получили семь проектов ЮУрГУ. Они направлены на решение задач, связанных с импортозамещением и обеспечением технологической независимости в автомобилестроении и машиностроении, с созданием экологичного производства и переработкой шлаков медеплавильного производства, с развитием современных цифровых технологий управления высокотехнологичным продуктом, с автоматизацией управления в электроэнергетике.