ЮУрГУ получил 148 млн рублей на реализацию научно‑технических проектов

Они связаны с импортозамещением и обеспечением технологической независимости страны

Южно-Уральский государственный университет выдержал конкурс на предоставление государственных субсидий и получил 148 млн рублей на реализацию научно-технических проектов в рамках грантов Челябинской области и проектов НОЦ Урал. О этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба вуза.

«Эта победа очень важна для университета, для реализации стратегии развития программы НОЦ Урал и программы „Приоритет-2030“. Уверен, что реализация поддержанных проектов окажет положительный эффект на развитие Челябинской области: будут созданы новые высокотехнологичные производства, а в экономику региона привлечены инвестиции»,

— говорит и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

Получить грант могли вузы, проекты которых готовы софинансировать индустриальные партнеры. При этом бизнес должен оплатить не менее 30% общей стоимости работ. Общий объем средств областного бюджета на предоставление грантов составил 169 млн рублей.

«Уральский межрегиональный НОЦ помогает укрепить связь между университетами, предприятиями и органами власти. Выделенные правительством Челябинской области средства, несомненно, будут способствовать развитию проектов мирового уровня, входящих в УМНОЦ, а значит, помогут усилить технологический суверенитет нашей страны»,

— подчеркнул президент ЮУрГУ Александр Шестаков.

Гранты получили семь проектов ЮУрГУ. Они направлены на решение задач, связанных с импортозамещением и обеспечением технологической независимости в автомобилестроении и машиностроении, с созданием экологичного производства и переработкой шлаков медеплавильного производства, с развитием современных цифровых технологий управления высокотехнологичным продуктом, с автоматизацией управления в электроэнергетике.