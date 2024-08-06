ЮУрГУ первым из челябинских вузов заполнил бюджетные места

Ректор подписал приказ о зачислении абитуриентов

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В Южно-Уральском государственном университете состоялось подписание приказов о зачислении абитуриентов на бюджетную форму обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет). Также зачислены аспиранты.

На бюджетные места сегодня зачислены 2165 человек.

«В этом году мы подготовили три больших пространства для целого перечня новых образовательных программ. Меньше чем через месяц там заканчиваются ремонтные работы, и первокурсники приступят к занятиям в современных аудиториях. Скоро нам предстоит открыть „Школу 21“ — бесплатную школу цифровых технологий от Сбера. Обучаться актуальным ИТ-направлениям смогут все наши студенты»,— передает ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Ректор отметил тот факт, что университет всегда выполняет государственную задачу, обеспечивая полный набор на бюджетные места. Впервые было зачислено рекордное количество победителей и призеров олимпиад РСОШ без вступительных испытаний — 25 человек.

В числе воспользовавшихся мерами поддержки для участников СВО оказался Альберт Зайнуллин, удостоенный высочайшего звания — Герой России. Он подал заявление на обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Институт открытого и дистанционного образования ЮУрГУ. Особый интерес к этому направлению у Альберта появился после общения с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

С нового учебного года ЮУрГУ осуществляет подготовку высококвалифицированных инженерных кадров на базе передовой инженерной школы двигателестроения и специальной техники «Сердце Урала». Это федеральный проект, нацеленный на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

«Наши будущие слушатели получили прекрасную возможность сформировать новые знания и компетенции, опыт решения исследовательских задач, которые мы решаем с индустриальными партнерами вуза»,— говорит директор школы Сергей Таран.

Приемная комиссия ЮУрГУ: проспект Ленина, 76. Телефон: 8 (800) 300-00-55.

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