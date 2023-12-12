ЮУрГУ отмечает 80‑летний юбилей

Крупнейший вуз Челябинской области является родным для сотен тысяч южноуральцев

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Южно-Уральский государственный университет был основан 80 лет назад и назывался тогда Челябинским механико-машиностроительным институтом (ЧММИ). Основой для него послужил Сталинградский механический институт, эвакуированный в Челябинск. Тогда в институте училось всего 300 студентов, готовых из-за парты отправиться на завод или на фронт.

Вуз несколько раз менял свое название, всякий раз обретая не просто новое имя, но и новый статус: в 1951 году — Челябинский политехнический институт (ЧПИ), в 1990 году — Челябинский государственный технический университет (ЧГТУ), в 1997 году — Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). К концу девяностых университет перерос границы привычного советского «политеха»: теперь здесь готовят историков, журналистов, экономистов, юристов, лингвистов. За 80 лет из стен вуза вышли 280 тысяч специалистов.





На базе университета существует единственный в регионе суперкомпьютер «Торнадо-ЮУрГУ». И практически на каждой специальности — от машиностроителей до юристов — в науке и учебе используется искусственный интеллект.

Сегодня вектор развития вуза определяется программой «Приоритет 2030», в рамках которой разрабатываются технологии — для обороны и мирного будущего страны, для покорения пространств Арктики и космоса. Буквально на днях ЮУрГУ победил в конкурсном отборе федерального проекта «Передовые инженерные школы», и теперь здесь начинает работу ПИШ «Сердце Урала», в рамках которой заявлено 20 крупных инновационных разработок и подготовка к 2030 году 1500 инженерных лидеров отечественного машиностроения.





К юбилею университетом запланирована торжественная культурная программа, в рамках которой открытие выставок и арт-объектов, демонстрация фильма «ЮУрГУ — вектор силы», серия ежедневных флешмобов, встречи руководства вуза с представителями консульств и национальных центров, открытие центра коллективного пользования «Экоаналитика», открытие кабинета китайской культуры и, наконец, праздничный концерт с мультимедийным шоу и юбилейным тортом весом 80 килограммов.

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