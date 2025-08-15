ЮУрГУ открывает двери в магистратуру будущего

В правилах приема произошли важные изменения

Erid: 2SDnje8Sozn

Южно-Уральский государственный университет объявляет о наборе в магистратуру на 2025 год. Абитуриентов ждут обновленные образовательные программы, расширенные перспективы трудоустройства и новые форматы обучения.

Практико-ориентированный подход к образованию

Современная магистратура ЮУрГУ — это полноценный старт карьеры, где каждый студент получает:



углубленную профессиональную подготовку,

практический опыт работы,

навыки проектного управления и научно-исследовательской работы,

совершенное владение профессиональным английским языком.

Широкий выбор направлений подготовки

Университет предлагает более 50 магистерских программ по ключевым направлениям: технические науки, IT-сфера, строительство и архитектура, экономика и право, туризм и гостиничный сервис.

Гибкие условия поступления

В 2025 году произошли важные изменения в правилах приема:



продлен срок подачи документов до конца августа,

сохранена возможность смены профессионального направления после бакалавриата,

вступительные испытания проводятся в удобном компьютерном формате.

Партнерство с ведущими работодателями

Благодаря тесному сотрудничеству с промышленными предприятиями региона, студенты магистратуры получают уникальные возможности:



доступ к современному оборудованию и лабораториям,

участие в реальных производственных проектах,

стажировки в ведущих компаниях уже во время обучения,

гарантированное трудоустройство для лучших выпускников.

Полную информацию о магистерских программах, условиях поступления и карьерных перспективах можно получить на официальном сайте ЮУрГУ или в приемной комиссии университета.

Звони прямо сейчас в приемную комиссию по телефону +7 (351) 267-94-52, пиши на prkom@susu.ru или заходи на официальный сайт для абитуриентов abit.susu.ru.

Группа ВК для абитуриентов — vk.com/susu.abit.

Сделай первый шаг к успешной карьере — поступай в ЮУрГУ и добейся большего!

Реклама.

Рекламодатель — ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».