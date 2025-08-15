Erid: 2SDnje8Sozn
Южно-Уральский государственный университет объявляет о наборе в магистратуру на 2025 год. Абитуриентов ждут обновленные образовательные программы, расширенные перспективы трудоустройства и новые форматы обучения.
Практико-ориентированный подход к образованию
Современная магистратура ЮУрГУ — это полноценный старт карьеры, где каждый студент получает:
- углубленную профессиональную подготовку,
- практический опыт работы,
- навыки проектного управления и научно-исследовательской работы,
- совершенное владение профессиональным английским языком.
Широкий выбор направлений подготовки
Университет предлагает более 50 магистерских программ по ключевым направлениям: технические науки, IT-сфера, строительство и архитектура, экономика и право, туризм и гостиничный сервис.
Гибкие условия поступления
В 2025 году произошли важные изменения в правилах приема:
- продлен срок подачи документов до конца августа,
- сохранена возможность смены профессионального направления после бакалавриата,
- вступительные испытания проводятся в удобном компьютерном формате.
Партнерство с ведущими работодателями
Благодаря тесному сотрудничеству с промышленными предприятиями региона, студенты магистратуры получают уникальные возможности:
- доступ к современному оборудованию и лабораториям,
- участие в реальных производственных проектах,
- стажировки в ведущих компаниях уже во время обучения,
- гарантированное трудоустройство для лучших выпускников.
Полную информацию о магистерских программах, условиях поступления и карьерных перспективах можно получить на официальном сайте ЮУрГУ или в приемной комиссии университета.
Звони прямо сейчас в приемную комиссию по телефону +7 (351) 267-94-52, пиши на prkom@susu.ru или заходи на официальный сайт для абитуриентов abit.susu.ru.
Группа ВК для абитуриентов — vk.com/susu.abit.
Сделай первый шаг к успешной карьере — поступай в ЮУрГУ и добейся большего!
Реклама.
Рекламодатель — ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».