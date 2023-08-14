ЮУрГУ открывает дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места

Прием документов стартует 15 августа

Во вторник, 15 августа, ЮУрГУ отрывает дополнительный набор на бюджетные места по ряду технических и естественно-научных направлений бакалавриата.

Принять участие в допнаборе могут те, кто сдал ЕГЭ на высокие показатели, но не смог поступить на бюджет в другие вузы, а также выпускники техникумов и колледжей.

«Будущие студенты успеют поступить в Политехнический институт, Институт естественных и точных наук, Высшую школу электроники и компьютерных наук, а также в Высшую медико-биологическую школу», — замечают в пресс-службе вуза.



Все специальности, на которые объявлен дополнительный набор, востребованы на рынке труда. Перечень специальностей можно узнать в приемной комиссии или на сайте вуза.

Приказ о зачислении будет опубликован 29-го числа.