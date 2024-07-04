ЮУрГУ обогнал МГУ в мировом рейтинге глобальных университетов

Рейтинг составил американский журнал U. S. News & World Report

Американский журнал U. S. News & World Report опубликовал 10-й выпуск рейтинга лучших глобальных университетов мира. В рейтинге присутствуют 2250 университетов, среди которых 27 — российские, в том числе Южно-Уральский государственный университет. Причем позиция челябинского вуза выше, чем позиции Сеченовского университета и МГУ, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

«Университеты оценивались по 13 индикаторам. Выяснилось, что ЮУрГУ выделяется среди других российских вузов по таким показателям, как доля публикаций, входящих в 10-процентную группу наиболее цитируемых в общем числе публикаций университета, и международное сотрудничество в публикациях в рамках страны. По совокупности индификаторов Южно-Уральский государственный университет занял 317‑е место в мире», — отмечают в пресс-службе.

Сеченовский университет в этом рейтинге занимает 412‑е место, а МГУ имени Ломоносова — 451‑е место.

Лучшими глобальными университетами мира названы Гарвард, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

