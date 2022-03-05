ЮУрГУ не будет повышать стоимость обучения для иностранцев

Ректор вуза Александр Шестаков развеял страхи приезжих студентов

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков провел встречу с иностранными студентами вуза. Сегодня многие из них опасаются санкций, а то и военных действий на территории Челябинской области. Шестаков ответил на самые важные для студентов вопросы, сообщает в субботу, 5 марта, пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.

«Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Я хотел донести, что они — наши дети и мы не оставим их в трудной ситуации. Вместе с ребятами мы пришли к решению, что будем продолжать учиться, работать, проводить культурные мероприятия», — говорит ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Шестаков отметил, что повышения цен на обучение в ЮУрГУ не будет. А для тех ребят, кто оплачивал учебу в долларах, обучение станет еще доступнее. При необходимости студенту могут сделать рассрочку. Если кто-то намерен покинуть Россию, остаток денег ему вернут. Однако ректор не советует бросать учебу.

Часть студентов боятся: не будут ли бомбить город? Шестаков успокоил: до этого не дойдет. И посоветовал относиться критичнее к новостям из социальных сетей — сегодня там много фейков.

В целом ректор заметил, что ЮУрГУ остается крупнейшим национальным исследовательским университетом, где работают люди из разных стран, поэтому ученые и студенты могут способствовать сохранению дружеских отношений.

Напомним, сегодня в ЮУрГУ учатся более двух тысяч иностранцев из 54 стран мира. Это Алжир, Бангладеш, Гаити, Гана, Зимбабве, Индия, Йемен, Камерун, Куба, Ливан, США, Шри-Ланка, Эфиопия, Китай, Египет, Ирак, Сирия. Больше всего иностранных студентов приехали из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая и Египта.