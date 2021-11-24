ЮУрГУ начнет учитывать бронзовые и серебряные знаки ГТО при поступлении на бюджет

Абитуриентам начислят за них дополнительные баллы

Южно-Уральский государственный университет теперь будет учитывать серебряные и бронзовые знаки ГТО при поступлении в вуз. Ранее учитывалось наличие только золотого знака отличия, сообщили 23 ноября в пресс-службе администрации Челябинска.

Так, в 2022 году при поступлении на бюджет абитуриенты получат дополнительные баллы за знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За бронзовый знак — шесть баллов, за серебряный — восемь баллов, за золотой знак ГТО — десять баллов.

«ЮУрГУ дает одни из самых высоких баллов среди вузов за знаки отличия ГТО, потому что нам нужны студенты с хорошей физической подготовкой. Если ты успешен в спорте, значит и другие направления тебе по плечу. В институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ действует Центр тестирования ГТО, приходи — и мы поможем тебе получить твой знак, а значит, увеличить шансы на поступление на бюджет в престижнейшие вузы страны»,— сообщил директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Отмечается, что знак отличия должен быть присвоен для той возрастной группы или степени, к которой абитуриент относится в период подачи документов в вуз.

Напомним, Челябинская область сохранила место в десятке сильнейших регионов федерального рейтинга ГТО по итогам III квартала 2021 года.